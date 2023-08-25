Erzurum’daki kazada faciadan dönüldü: 5 yaralı

Erzurum-Çat karayolu üzerinde çarpışan iki araç çarpıştı. Çarpışan araçlardan birisi aydınlatma direğine çarpıp dururken diğer araç refüje vurarak durdu. Kazada 5 kişi hafif yaralanırken araçlardan yola savrulan parçalar sürücülere zor anlar yaşattı.

KAYNAK: İHA
Erzurum’daki kazada faciadan dönüldü: 5 yaralı

Kaza akşam 23.00 sıralarında Erzurum- Çat karayolu mevkiinde meydana geldi. Şehir merkezinden Erzurum Şehir Hastanesi yönüne giden 24 AAH 990 ve 25 SL 573 plakalı araçlar seyir halinde çarpıştı. Henüz sebebi bilinmeyen kazada araçlardan birisi refüjü aşarak yol ortasındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Diğer araç yaklaşık 25 metre ilerde refüje vurarak durdu.

Araçlardan birisinin devirdiği aydınlatma direği yolu diğer tarafına düşme tehlikesi yaşadı. Elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin müdahale ettiği direk tehlike oluşturmadan güvenli alana alındı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri ambülans içinde yaralılara müdahale etti. Daha sonra gelen çekiciler kazaya karışan araçları olay yerinden aldılar. Polis kaza ile ilgili araştırmasını sürdürüyor.

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