Erzurum'un karlı ovaları ‘atlı safari’ ile bütünleşti

Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Manej Alanı ve Atçılık Bölümü Koordinatörlüğü'ndeki atlar, hem öğrencilerin derslerinde hem de halkın hizmetinde kullanılıyor. 24 Kasım akşamı başlayan ve 2 gün aralıksız yağan, ilerleyen günlerde de de aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Atatürk Üniversitesi kampüsündeki at çiftliğinde ve Erzurum Ovası'nda düzenlenen atlı safari de ilgi gördü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece soğukta tek sıra halinde sürdükleri atlarla karla kaplı zeminde gezen öğrenciler ve vatandaşlar, karın keyfini çıkarırken, ortay ada güzel görüntüler çıktı.

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Atatürk Üniversitesi Manej Alanı ve Atçılık Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Öztürk, "Manej alanlarımızda atçılık bölümü dersleri ve hipoterapi eğitimleri veriliyor. Onun dışında halka açık bir şekilde tur binişleri yaptırıyoruz. Çocukların da uğrak yeri olan koordinatörlükte onlara atları sevmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunların dışında yine kışın etkinlik olarak karda safari etkinliklerimiz var. Onun dışında yine atlı kızak, atlı okçuluk, atlı cirit gibi sportif faaliyetlerimiz de bulunmakta. Halkımızın ve öğrencilerin ilgisi çok fazla" diye konuştu.

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Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu At Biniciliği ve Hippoterapi (Atla Terapi) Bölümü öğrencisi Aylin Kanpolat da "Öğrenciyim ve yarı zamanlı burada çalışıyorum. Derslerden kalan vaktimi burada geçiriyorum. Atlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Safariler çok keyifli geçiyor. Safari, bizi en çok rahatlatan aktivitelerden birisi" dedi.

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Beden Eğitimi Öğretmeni Sema Tekin ise "Atlı safari kışın verdiği çileyi unutturup eğlenceye dönüştürüyor. Karla kaplı zeminde at binmek bulutların üzerinde gitmeye benziyor" diye konuştu.