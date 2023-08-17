Esad memur ve emekli maaşlarına yüzde yüz zam yaptı. AKP kıskançlıktan çatlayacak

Dün erken saatlerde yayımlanan başkanlık kararnameleriyle devlet memurları, askeri personel ve devlet müteahhitlerinin maaş ve emekli maaşlarında yüzde 100 artış yapıldı.

Ayrıca tüm işçiler için asgari aylık ücret, 185 bin 940 Suriye lirası olarak belirlendi. Yeni asgari ücret, resmi kur üzerinden 21,76 dolara, piyasa kuru üzerinden 12,40 dolara denk geliyor.

Mayıs ayı verilerine göre yeni asgari ücret, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) beş kişilik bir ailenin her ay ihtiyaç duyduğunu hesapladığı temel gıdanın yalnızca üçte birini satın almaya yetiyor.

Diğer yandan son bir yıldır benzin, ısınmak için kullanılan yakıt ve ekmek fiyatlarına verdiği teşviki yeniden yapılandırmayı amaçlayan Şam yönetimi, akaryakıttaki devlet teşviklerini daha da azaltarak fiyatlara zam yaptı.

Ticaret Bakanlığı gece saatlerinde yaptığı ayrı bir açıklamada benzin teşviklerinin tamamen, akaryakıt teşviklerinin ise kısmen kaldırıldığını duyurdu. Benzinin litre fiyatı 3 bin Suriye lirasından 8 bin Suriye lirasına; fuel oilin litre fiyatı ise 700 Suriye lirasından 2 bin Suriye lirasına yükselmiş olacak.

Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus, geçen yıl yakıt teşviklerinin kesilmesinin en yoksul ailelerin faydalanmasını sağlayacağını, bütçe açığını azaltacağını ve Suriye lirasının istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını söylemişti. Ancak ekonomistler hükümetin teşvikleri sürdürmeye gücünün yetmeyeceğini belirtiyor.

Yetkililer ekonomik krizden ve Suriyelilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılardan, ABD'nin 2019'da uygulamaya koyduğu ve Esad hükümetine bilerek destek veren tüm yabancı kişi ve kurumları hedef alan katı yaptırımları sorumlu tutuyor. ABD ise bu tedbirlerin insani yardımları etkilemediğini savunuyor.

TÜRKİYE'DE MEMURA ZAM TEKLİFİ NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümetin ilk zam teklifi 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 oldu.