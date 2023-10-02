Esad yönetiminden Türkiye'ye mesaj. Görüşme için olmazsa olmaz şartı açıkladılar

Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme görüşmeleriyle ilgili, Şam yönetimi talepleri konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.

Esad yönetiminden Türkiye'ye mesaj. Görüşme için olmazsa olmaz şartı açıkladılar

Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme adımlarına ilişkin, Suriye’den açıklama geldi.

Şam yönetimi, görüşmelerde Türkiye’den talepleri konusunda ısrarcı olduğunu bir kez daha ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Esad ve diğer yetkililer, birçok defa ülkedeki Türk askeri ülkeden geri çekilmeden Ankara’yla normalleşmenin mümkün olmayacağını söylemişti.

“ERDOĞAN’IN ŞARTLARI ALTINDA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞEMEZ”

Esad, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmek istemediğini belirterek “Bizim hedefimiz Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi, fakat buna karşılık olarak Erdoğan'ın amacı ise Türkiye'nin Suriye'deki varlığını meşru kılmaya çalışması. Dolayısıyla Erdoğan'ın şartları altında bir görüşme gerçekleşemez. Erdoğan'la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi?” demişti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, Türk askerinin sınırların güvenliği sağlanmadan Suriye’den çekilmeyeceğini ifade etmişti.

“TÜRKİYE ASKERLERİNİ GERİ ÇEKMELİ”

Konuyla ilgili Rus haber ajansı Sputnik’e açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Bessam Sabbah, Ankara-Şam arasında diplomatik normalleşme için Türk askerinin Suriye’den çekilmesinin şart olduğunu yineledi. Sabbah, “Türkiye askerlerini geri çekmek zorunda. Diğer konularda görüşmeye elbette hazırız ama kalmakta ısrar ederlerse bu, Türkiye’yle temasa yönelik tüm çabaları engeller” dedi.

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