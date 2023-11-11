Erdoğan da Esad da Riyad’a gidiyor: Sürpriz görüşme olur mu?

Suudi Arabistan, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne ilişkin gelişmelerin ele alınacağı iki olağanüstü zirveye ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılırken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise Olağanüstü Arap Zirvesi'ne katılacak.

Uzun yıllardır bir araya gelmeyen iki liderin Suudi Arabistan'da görüşüp görüşmeyeceği merak konusu oldu.

İKİLİ GÖRÜŞME VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin toprakları ve Filistin halkına yönelik saldırıların ele alınacağı 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’nde, İslam aleminin temsilcileri ile yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunacak.

Zirve oturumuna hitap edecek olan Erdoğan’ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

NE DEMİŞLERDİ?

Suriye lideri Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, Erdoğan’ın istediği koşullar altında görüşmeyeceğini söylemişti. Esad, geçtiğimiz ağustos ayında Sky News Arabia kanalına verdiği söyleşide de, “Görüşme Erdoğan’ın koşulları altında olamaz” demişti.

Erdoğan ise 17 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “Biz Beşar Esad'la görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Bütün mesele, onların bize yaklaşım tarzı. Esed maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz, çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

SİSİ İLE SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da, 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile tokalaşıp ayak üstü görüşmüştü.

Bu temasın ardından iki ülke arasında ilişkiler hızla gelişmiş, karşılıklı büyükelçiler atanmıştı.