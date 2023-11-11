Erdoğan ve Esad aynı fotoğrafta yer aldı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, liderler düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor.

Zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Erdoğan ve diğer liderler zirve alanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından karşılandı. Liderler, karşılama törenin ardından zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, solunda ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yer aldı.

AYNI KAREDELER

Aynı zirvede yer alan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile sürpriz bir görüşme olup olmayacağı merak edilirken toplu ilk fotoğraf geldi.

Erdoğan ve Esad, toplu fotoğrafta birlikte yer aldı.

Suriye Arap Cumhuriyeti Beşşar Esad ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yıllardır devam eden siyasi kriz sebebiyle Türkiye’ye milyonlarca sığınmacı yerleşmiş ve bu durum bir türlü çözülemeyen bir hal almıştı.

SÜRPRİZ GÖRÜŞME OLACAK MI MERAK KONUSU?

Öte yandan Zirve oturumunda hitapta bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor. Ancak Esad ile görüşme olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

NE DEMİŞLERDİ?

Suriye lideri Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, Erdoğan’ın istediği koşullar altında görüşmeyeceğini söylemişti. Esad, geçtiğimiz ağustos ayında Sky News Arabia kanalına verdiği söyleşide de, “Görüşme Erdoğan’ın koşulları altında olamaz” demişti.

Erdoğan ise 17 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “Biz Beşar Esad'la görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Bütün mesele, onların bize yaklaşım tarzı. Esed maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz, çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.