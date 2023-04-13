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Escobar’ın su aygırı kazada öldü 

Kolombiyalı uyuşturucu taciri Pablo Escobar’ın ölümünden sonra doğaya salınan ve yıllar içinde hızla çoğalan su aygırlarından birine dün bir binek aracı çarptı. Su aygırı olay yerinde öldü.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 11:56
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Escobar’ın su aygırı kazada öldü 

Escobar’ın su aygırı kazada öldü 
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DHA'nın haberine göre, Kolombiyalı uyuşturucu taciri Pablo Escobar’ın kişisel hayvanat bahçesinde bulunan ve 1993’teki ölümünden sonra Medellin bölgesinde doğaya bırakılan 4 su aygırı, yıllar içinde hızla çoğalarak sayıları 130’u geçmiş ve yerel halk için tehlike arz etmeye başlamıştı. 

Su aygırlarının kaderi dünya gündeminde çokça yer almış ve en son 70 tanesinin, Meksika ve Hindistan’a gönderilmesi söz konusu olmuştu.

Medellin ve Bogota arasındaki Magdalena Nehri boyunca yaşayan su aygırlarından bir tanesine dün akşam, asfalt yolda bir araç çarptı. Yetkililer, su aygırının olay yerinde öldüğünü ve aracın sürücüsünün hafif yaralar aldığını açıkladı.

70 TANESİ GÖNDERİLECEK

Medellin Valisi Anibal Gaviria Correa, su aygırlarının Meksika ve Hindistan’a taşınması için gerekli izinlerin verilmesi konusunda Devlet Başkanı Gustavo Petro ve Çevre Bakanı Susana Muhamad’a seslenerek “Bu acı verici kaza, suaygırlarının Doradal'dan Hindistan ve Meksika'ya acilen taşınmasının önemini bir kez daha teyit ediyor” dedi.

 

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