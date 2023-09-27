'Eşeği boyayıp at diye satarlar' Büyükekşi'nin Zihni Sinir procelerinde son perde

Gürel Yurttaş- YENİÇAĞ

'Bunlar eşeği boyayıp at diye satarlar' lafı bana ait değil. Erman Toroğlu'na ait. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki İstanbulspor-Galatasaray maçından sonra A Spor'daki programda söymişti.

Yere düşen futbolcu yemyeşil kalkıyordu çünkü. Zemine düşen futbolcu yeşile boyanıyordu.

Gerçek ortaya çıktı tabi ki! Çünkü zemin bozuktu, bunu örtmek isteyenler zemini boyamışlardı. Yeşil boşa sürmüşlerdi yani.

Bizdeki son moda bu çünkü; algı. Olmayan şeyleri olmuş gibi yapmak, davranmak, üst perdeden atmak!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de öyle.

Geçenlerde bir televizyon programına katıldı. Öyle projeler anlattı ki; Büyük usta Oğuz Aral'ın Gırgır'ındaki İrfan Sayar'ın çizdiği Zihni Sinir proceleri gibi hepsi. Türk futbolunun marka değerini böyle artıracağını sanıyor!

Ne yapacakmış bakalım;

- Statlarımız boş; dolduracağız. Küfüre, şiddete, yabancı madde atmaya değil; stadyumlara güzelliklerin yaşandığı bir yer olması için gelmeliyiz. RTÜK de kamu spotu olması için destek sağlayacak. Gerginlik bitmeli. Sosyal medya ve gazeteler destek verecek” ifadelerini kullandı.

- Ünlü besteci Garo Mafyan Şampiyonlar Ligi’ndeki gibi bir marş hazırlıyor. Süper Lig’in bir marşı olacak ve her maç öncesi o marş çalacak. Süper Lig’e yeni bir logo da yapacağız. Şampiyonlar Ligi ile çalışan kişiyle çalışıyoruz” diye konuştu.

- Marka değerimizi yükseltmek istiyoruz. Naklen yayında çok aşağılardayız. Bu Play-Off ile mi olur, başka bir şey ile mi olur, çalışıyoruz. Seyir zevki yüksek, insanları statlara ve televizyon başına daha çok getirmeliyiz. Bunları birlikte yapacağız.

- Taraflar anlaşırsa, anlaştığımız şirket Hypercube’ten rapor gelirse, Play-Off için oturur konuşuruz. Ekonomik geliri nasıl artıracağımıza karar vereceğiz. 500 milyon dolarları yakalamak için yeniden ne gerekiyorsa onu yapacağız.

Bunlar birkaçı sadece. Yurt dışından bir şirketle anlaşmış da anket yapıyormuş.

Dikkat ederseniz bütün projeler "Bas bas paraları leylaya" şeklinde.

Yahu mübarek...

Sahayı boyarsan, sahadaki futbolu güzelleştirmezsen, rekabeti pekiştirmezsen marşla, logoyla nereye gidebilirsin? Premier Lig'in logosunu mu değiştiriyorlar, marşını mı yazıyorlar?

Sen önce kadrona futbolu bilen adamları al, topu görünce karakola bomba diye götürecek adamları alma.

Tövbe tövbe!

Ne günlere kaldık yahu!

Hayatında futbolun yanından bile geçmemiş adamlara verirsen direksiyonu olacağı budur işte.

Zihni Sinir bile yapmaz bunları.

Yeter artık. Basmayın paraları leylaya!