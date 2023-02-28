Sokak ortasında öldürülen Asiyenur'un katil zanlısının savunması ortaya çıktı

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ümit Karakoyun ile tutuksuz sanık Mesut Gezer ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, maktul Asiyenur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, babası Bayram Atalay ve ablası Selen Atalay da hazır bulundu.

Savunma yapan tutuklu sanık Ümit Karakoyun, Asiyenur Atalay'ın ailesinden özür dileyip çok pişman olduğunu belirterek, maktul ile 7 yıldır arkadaş olduklarını, olayların bu noktaya gelmesini istemediğini söyledi.

Sanık Karakoyun, olay günü arkadaşıyla buluşan maktulü takip ettiğini, gittikleri evin bulunduğu yerde Mesut Gezer ile karşılaştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Mesut ile konuşmaya başladık. Beni arabasına çağırdı. Asiyenur'un Yasin isimli biriyle olduğunu söyledi. Sonrasında belinden silah çıkarttı. Bana boşanma aşamasında olduğu Çiğdem'i vurmamı söyledi. Ben de silahı alıp belime koydum. Asiyenur'un dışarı çıkmasını bekliyordum. Çıktığında yanında iki kadın vardı. Bir süre birlikte yürüdük. Sonra onlar yanımızdan ayrıldı. Silahı Asiyenur'un çantasına koydum. Asiyenur ile aramızda tartışma çıktı. Yüzüme tükürdü, tokat attı. Ben de ona tokat attım. Bu sırada Asiyenur'dan silahı istedim. Silahı alınca yine aramızda tartışma çıktı. 2 kurşun sıktım. Oradan koşarak uzaklaştım."

Sonrasında Mesut Gezer'in arabasına gittiğini dile getiren Karakoyun, "Daha sonra polisler beni yakaladı. Mesut, Asiyenur ile ilgili şeyler söylemeseydi, silahı vermeseydi, bu olaylar olmayacaktı. Çok pişmanım." diye konuştu.

"Silahı ben vermedim"

Tutuksuz sanık Mesut Gezer de ailevi sıkıntılar yaşadığını, eşi Çiğdem Gezer ile boşanma aşamasında olduğunu belirterek, "Kızım beni arayıp 'Baba eve farklı kişiler geliyor, korkuyorum.' dedi. Evin çevresinde bekliyordum. O arada Ümit'in arabanın arkasından izlediğini gördüm. Orada tanıştık. Ben daha önce ne Ümit'i ne de maktulü tanırım. Ben onu arabamda sakinleştirdim. Yukarı çıkıp katliam yapabilirdi. Silahı ben vermedim. Yalan söylüyor. Olaydan sonra cinayet olduğunu bilmiyordum. Arnavutköy'e götürmemi istediler. Kızımı korumak için götürdüm. Yolda aramızda sohbet geçmedi." beyanında bulundu.

Maktulün babası müşteki Bayram Atalay ise sanık Ümit Karakoyun'un yalan söylediğini dile getirerek, "Asiyenur onu istemediğini söyleyince ağlamaya başladı ve bir daha bizi rahatsız etmeyeceğini söyledi. Kızımı tehdit etmiş. Kendisini şikayet ettik. Emniyetten kaçmış. Bu kadar yalan konuşulmaz. Bu acının tarifi olmaz. Kızımızı her zaman tehdit ediyordu. İnsanlar bana 16 suç dosyasını söyleyince şok oldum. Şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Karakoyun'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ümit Karakoyun'un 5 Mayıs 2022'de arkadaşlarının Esenler'deki evinden akşam saatlerinde ayrılan maktul Asiyenur Atalay'ı (19), aralarında geçen tartışmanın ardından silahla 2 el ateş ederek öldürdüğü, silahı da diğer sanık Mesut Gezer'in verdiği kaydediliyor.

İddianamede, sanıklardan Karakoyun'un "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması, Gezer'in ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapse çarptırılması isteniyor.(AA)