17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Malatya’da dehşet: Hamile eşini öldürüp intihar etti

Malatya’da dehşet: Hamile eşini öldürüp intihar etti

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde hamile eşini silahla başından vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 04:59
Takip Et

Malatya’da dehşet: Hamile eşini öldürüp intihar etti

Malatya’da dehşet: Hamile eşini öldürüp intihar etti
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; olay, 01.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kiraz Sokak içerisinde iki katlı müstakil bir evde yaşayan K.K. (33) ile eşi Esengül Korkmaz (30) arasında ailevi bir mesele yüzünde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından K.K. tabancayla eşini başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Esengül Korkmaz olay yerinde, ağır yaralanan K.K. ise kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Eşinin silahından çıkan kuşunla hayatını kaybeden üç çocuk annesi Esengül Korkmaz’ın hamile olduğu ve bir süre de kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi.

Talihsiz kadının cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından K.K.’nin cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
1
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
2
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
3
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Akaryakıt fiyatlarına büyük zam. Milyonlarca araç sahibine kötü haber
4
﻿Akaryakıt fiyatlarına büyük zam. Milyonlarca araç sahibine kötü haber
﻿Akaryakıt fiyatlarına büyük zam. Milyonlarca araç sahibine kötü haber
﻿Bir ittifakı şok edecek sonuç son ankette ortaya çıktı
5
﻿Bir ittifakı şok edecek sonuç son ankette ortaya çıktı
﻿Bir ittifakı şok edecek sonuç son ankette ortaya çıktı
﻿Ece Üner, TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
6
﻿Ece Üner, TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner, TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
7
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Arnavutluk, İngiltere’ye sözlü nota verdi
﻿Arnavutluk, İngiltere’ye sözlü nota verdi
﻿Arnavutluk, İngiltere’ye sözlü nota verdi
﻿Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿Manisa'da yediemin deposunda yangın: 1 ağır yaralı
﻿Manisa'da yediemin deposunda yangın: 1 ağır yaralı
﻿Manisa'da yediemin deposunda yangın: 1 ağır yaralı
﻿Twitter ifşalarında yeni bölüm: İlaç sektörü politikaları şekillendirilmesi için baskı yaptı
﻿Twitter ifşalarında yeni bölüm: İlaç sektörü politikaları şekillendirilmesi için baskı yaptı
﻿Twitter ifşalarında yeni bölüm: İlaç sektörü politikaları şekillendirilmesi için baskı yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.