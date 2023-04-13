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  • AKP’li Tevfik Göksu’nun belediye başkanı olduğu Esenler’de Kılıçdaroğlu’nun afişlerine saldırı

AKP’li Tevfik Göksu’nun belediye başkanı olduğu Esenler’de Kılıçdaroğlu’nun afişlerine saldırı

Esenler'de Kılıçdaroğlu'nun afişlerine saldırı düzenlendi. Saldırı. AKP'li Tevfik Göksu'nun belediye başkanı olduğu ilçede gerçekleşti.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 15:25
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Esenler’de Kılıçdaroğlu’nun afişlerine saldırı

AKP’li Tevfik Göksu’nun belediye başkanı olduğu Esenler’de Kılıçdaroğlu’nun afişlerine saldırı
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Esenler’de asılı afişlerine saldırı düzenlendi. Kılıçdaroğlu’nun panoda asılı afişlerinin yırtıldığı görüldü.

 

 

Afişe saldıranların kimliği belirsizliğini koruyor.

Kılıçdaroğlu’nun afişlerine Esenler’de geçen ay bir saldırı daha düzenlenmşti. CHP Esenler İlçe Başkanlığı’nın karavanında bulunan Kılıçdaroğlu afişi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edilmişti.

Söz konusu eylemlerin seçim güvenliğine yönelik endişeleri artırdığı görüldü.

 

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