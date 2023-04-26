AKP'nin afiş tahammülsüzlüğü. CHP afişini kaldırmak için İl Seçim Kuruluna başvurdular

Aydın kent meydanında bulunan ve aralarında AKP Aydın İl Başkanlığının da yer aldığı binanın yan cephesine CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından afiş asıldı. AKP il başkanlığı üyeleri vinçle afişi kaldırmak isterken, CHP tarafı sözleşmeleri olduğunu söyleyerek duruma itiraz etti.

AKP'nin afiş tahammülsüzlüğü. CHP afişini kaldırmak için İl Seçim Kuruluna başvurdular

(İHA) Afişte Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafları yer aldı.

AKP Aydın İl Başkanlığı tarafından binanın yan cephesine asılan afiş vinç yardımıyla indirilmek istenince CHP'liler duruma karşı çıktı.

Bölgeye gelen CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, konu ile ilgili sözleşmelerinin olduğunu ve afişin kaldırılamayacağını söyledi.

İki taraf da olayı İl Seçim Kuruluna taşıdı.

KONU İL SEÇİM KURULUNA TAŞINDI

AKP Aydın İl Başkanlığı tarafından binanın yan cephesine asılan afiş vinç kullanılarak indirilmek istenince CHP'liler duruma karşı çıktı.

Bölgeye gelen CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, konu ile ilgili sözleşmelerinin olduğunu ve afişin kaldırılamayacağını söyledi.

İki taraf da olayı İl Seçim Kuruluna taşıdı.

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