Esenler'de metro istasyonunun yürüyen merdivenleri parçalandı

Esenler Üçyüzlü Metrosu'nda meydana gelen olayda, İddiaya göre, metro istasyonundan çıkış için kullanılan yürüyen merdivenlerin vidaların çıkması sebebiyle basamaklar parçalandı. Yaşanan olay esnasında merdivende bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

"BEN ARKAMI DÖNÜNCE MERDİVENLERDE BİR KİŞYİ BEKLİYORDU. ONU UYARDIM"

Olay yerine gelen ekipler yürüyen merdiveni durdururken merdivenin etrafı güvenlik bariyeri ile kapatıldı. Olay anında yürüyen merdivenin bulunduğu yerde olan Zeki Güler isimli bir vatandaş, "Bir patırtı duydum. Merdivenin başında vidalar var, ilk olarak plaka kalktı. Ardından merdivenin ayak kısmından sesler gelmeye başladı. Ben arkamı dönünce merdivenlerde bir kişyi bekliyordu. Onu uyardım" ifadelerini kullandı.