Esenler'de metro istasyonunun yürüyen merdivenleri parçalandı

Kaynak: DHA
Esenler'de metro istasyonunun yürüyen merdivenleri parçalandı
Esenler Metro Üçyüzlü istasyonunda bulunan yürüyen merdivenler vidaların çıkması sonucu paramparça oldu.

Esenler Üçyüzlü Metrosu'nda meydana gelen olayda, İddiaya göre, metro istasyonundan çıkış için kullanılan yürüyen merdivenlerin vidaların çıkması sebebiyle basamaklar parçalandı. Yaşanan olay esnasında merdivende bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

esenlerde-metro-istasyonunun-yuruyen-merdivenleri-parcalandi-8412-dhaphoto2.jpg

"BEN ARKAMI DÖNÜNCE MERDİVENLERDE BİR KİŞYİ BEKLİYORDU. ONU UYARDIM"

Olay yerine gelen ekipler yürüyen merdiveni durdururken merdivenin etrafı güvenlik bariyeri ile kapatıldı. Olay anında yürüyen merdivenin bulunduğu yerde olan Zeki Güler isimli bir vatandaş, "Bir patırtı duydum. Merdivenin başında vidalar var, ilk olarak plaka kalktı. Ardından merdivenin ayak kısmından sesler gelmeye başladı. Ben arkamı dönünce merdivenlerde bir kişyi bekliyordu. Onu uyardım" ifadelerini kullandı.

esenlerde-metro-istasyonunun-yuruyen-merdivenleri-parcalandi-8412-dhaphoto3.jpg

esenlerde-metro-istasyonunun-yuruyen-merdivenleri-parcalandi-8412-dhaphoto1.jpg

esenlerde-metro-istasyonunun-yuruyen-merdivenleri-parcalandi-8412-dhaphoto4.jpg

Son Haberler
Pilav nasıl yapılır? Pirinç pilavı tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Pilav nasıl yapılır? Pirinç pilavı tarifi için malzemeler neler?
Ordu'da bir eve girerek 1 ton fındık çalan hırsıza tutuklama Gündem
Ordu'da bir eve girerek 1 ton fındık çalan hırsıza tutuklama
Cinayeti itiraf etti. Polisleri 36 günlük cesede götürdü Gündem
Cinayeti itiraf etti. Polisleri 36 günlük cesede götürdü
Fenerbahçe 3-0 kazandı Spor
Fenerbahçe 3-0 kazandı
Hatay'da trafik kazası. 2 yaralı Yerel Haberler
Hatay'da trafik kazası. 2 yaralı
Karaman’da düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi Gündem
Karaman’da düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi
İş dünyası vize sorununa çözüm arıyor Gündem
İş dünyası vize sorununa çözüm arıyor