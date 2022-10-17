﻿20 katlı rezidansta yangın 

İHA'nın haberine göre, olay, saat 13.30 saatlerinde Esenyurt Pirireis Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 katlı bir rezidansın 16'ncı katında elektrik panosundan yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binadaki bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Kısa sürede binayı kaplayan dumandan 3 kişi etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekibi yangın merdiveni ile kurtarıyor.

Dumandan etkilenen bina sakinleri ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında binadan yükselen duman, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konu ile ilgili konuşan site sakini Ömer Şentürk, "Sitenin 13'üncü katında oturuyorduk. Bir anda dumanların yükseldiğini gördük. Tabiki korktuk. Kendimizi hemen dışarıya attık. İtfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Tam zamanında geldiler. Sağlık personeli de polis ekipleri de öyleydi. Elektrik panolarından çıktığı söyleniyor. Dumandan etkilenenlere geçmiş olsun diyorum” dedi.