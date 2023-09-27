Esenyurt’ta alacak verecek kavgası: 1 ölü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde alacak verecek kavgasında bir kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

KAYNAK: İHA
Esenyurt’ta alacak verecek kavgası: 1 ölü

Olay, saat 21.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir kafede aralarında alacak verecek meselesi olan Seçkin B. ile Bayram K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Bayram K., eline aldığı bıçakla Seçkin B.’yi boğazından yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Seçkin B.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis cinayet zanlısı Bayram K.'yi gözaltına aldı.

Olay yerine gelen çevik kuvvet ve yunus ekipleri ise güvenlik amacıyla caddeyi emniyet şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin kafede yaptıkları çalışmaların ardından Seçkin B.'nin cansız bedeni cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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