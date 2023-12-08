Esenyurt'ta bir binanın çatısında yangın çıktı

Yangın saat 05.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi 2227 Sokak'ta çıktı.

5 katlı bir binanın çatısı belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar ve bina sakinleri itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edilirken polis ekipleri ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Çevre ilçelerden bile gelen itfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yangına kısa sürede müdahale edildi.

Yangının çevre binalara da sirayet etmesi endişesi ile bina sakinleri ve çevredeki diğer binalarda yaşayanlar evlerinden çıkıp sokaktan müdahale anlarını izlemeye koyuldu.

Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı. Binada maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.