Esenyurt'ta dehşet saçan saldırgan bakın daha neler yapmış. Bir gün önce babasını bıçaklamış

Kaynak: İHA
Esenyurt'ta dehşet saçan saldırgan bakın daha neler yapmış. Bir gün önce babasını bıçaklamış
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sokakta gördüğü 10 kişiyi bıçaklayan ve yakalanan sahsın ifadesi ortaya çıktı.

Esenyurt’ta, sokak sokak gezerek önüne geleni bıçaklayan Abdullah Ö. isimli şahsın ifadesi ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri devam etmekte olan Abdullah Ö.’nün, saldırı gününden önceki gün babasını bıçakladığı ve polis ekipleri tarafından götürüldüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktora saldırıp odasını dağıttığı öğrenildi.

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Abdullah Ö.’nün polise verdiği ifadede, "Annem ve babam beni istemediği için psikolojik bunalıma girdim. Bundan dolayı çevredeki insanları bıçakladım. Pişmanım" ifadesini kaydettiği belirtildi. Abdullah Ö.’nün annesi ve babasının da kendisinden şikayetçi olduğu iletilirken, bıçakladığı kişilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Aynı zamanda, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde saldırdığı doktorun da kendisinden şikayetçi olduğu ifade edildi.

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