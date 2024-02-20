Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon. 2 terör şüphelisi gözaltına alındı

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 kişinin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta üç adreste arama yaptı.

Terör zanlıları, DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ayrıca pek çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile şüphelilere ait dijital materyaller bulundu. Emniyette işlemleri yapılan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.