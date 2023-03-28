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Esenyurt'ta deprem çalıştayının ilk toplantısı yapıldı

Esenyurt’u deprem dirençli bir kent haline getirmek için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından planlanan Deprem Çalıştayı’nın ilk toplantısı yapıldı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 15:35
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Esenyurt'ta deprem çalıştayının ilk toplantısı yapıldı

Esenyurt'ta deprem çalıştayının ilk toplantısı yapıldı
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ANKA'da yer alan habere göre, Esenyurt’u depreme hazırlamak ve deprem anında yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla planlanan Deprem Çalıştayı’nın ilk toplantısı yapıldı. Esenyurt Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen toplantıya, Çalıştay Başkanı olarak Prof. Dr. Naci Görür, belediyenin teknik personeli ve kentin tüm bileşenleri katıldı.

Toplantıda göreve geldiği günden bu yana ilçede doğal afetlere hazırlık noktasında yaptıkları çalışmalardan bahseden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Esenyurt'un depreme direncini arttırmak, deprem anında olası felaketin büyüklüğünü azaltmak için neler yapabileceğimizi değerlendirmek amacıyla bu çalıştayı yapmaya karar verdik. Ortak bir kent iradesi ortaya koyarak bu sorunun altından kalkabiliriz. Uzun bir yol ama ben güzel sonuçlar çıkacağını düşünüyorum” dedi.

“İLETİŞİM SİSTEMİ ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ”
Göreve geldiğinde Esenyurt’un makine ve ekipman konusunda hiçbir envanterinin olmadığı dile getiren Bozkurt, kurdukları Esenyurt Arama Kurtarma Ekibi (ESAK)’ın sayısını 250’ye çıkardıklarını belirtti. İlçedeki bina stoku ve zemin stoku konusunda da çalışmalar yaptıklarını söyleyen Bozkurt, şöyle devam etti:

“Olası bir depremde süreci doğru yönetmek için komuta merkezli mobil yönetim merkezi oluşturmaya çalışıyoruz. Makine, ekipman ve mobil araçlar alıyoruz. Hatay depreminde gördük ki en büyük sorunlardan bir tanesi de iletişim sorunu. Esenyurt'ta iletişimin kopmaması için radyo dalgaları üzerinden haberleşmeyi sağlayarak, şehrin farklı noktalarına yerleştireceğimiz kameralarla görüntü üzerinden takip edileceğiz. Ayrıca Bridge programımız var. Bu programla yazışmaların devam ettiği bir iletişim sisteminde çalışıyoruz.”

“BÖLGEDEKİ GÖZLEMLERİMİZİN BÜYÜK FAYDASI OLDU”
Hatay'da edindikleri izlenimlerin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Bozkurt, son olarak şunları ekledi:

“Tabii ki çok büyük bir acı, büyük bir afet ama bundan sonraki süreçlerin yönetilmesi açısından oradaki gözlemlerimizin de bize büyük faydası olacak. Deprem olduktan sonra sivil toplum kuruluşları, kent konseyi, meclis üyeleri gibi kentin tüm bileşenlerini Hatay’a gönderdik. Neye imza atıyorlar, hangi konuda karar veriyorlar? Bunları görmelerini istedik. Bu izlenimler sonucunda kentimizin tüm bileşenleriyle doğru kararlar alacağız.”

“KENTİN BİLEŞENLERİNİ DEPREM DİRENÇLİ YAPMALIYIZ”
Bir kenti depreme hazırlamak için ilçeyi oluşturan altı ana bileşenden bahseden Prof. Dr. Naci Görür, “Sadece Esenyurt Belediyesi değil İBB, İstanbul Valiliği ve hükümetinde bu işin içinde olması lazım. Sonrasında ise yönetim ve yönetim sistemini, halkı, altyapıyı, ilçenin yapı stokunu, çevre ve ekosistemini ve ekonomisini depreme dirençli hale getirmeliyiz. Bu altı bileşen burayı tanımlayan ana bileşenler. Esenyurt’u deprem dirençli yapmak için bu bileşenlerin her birini deprem dirençli yapmak zorundayız" dedi.

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