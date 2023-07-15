Esenyurt'ta makine tüfekli çatışma. Sahipsiz ülke

Esenyurt'ta alkollü şahıslar ile mahalleli arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Tabanca ve av tüfeği mermileri havada uçuşurken film sahnelerini aratmayan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Esenyurt'ta makine tüfekli çatışma. Sahipsiz ülke

İHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araçla girdikleri sokağa park eden alkollü bir grup, uygunsuz hareketler sergilemeye başladı.

Çevredeki vatandaşlar, şahısları uyarırken taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirler gerilirken iki taraf da birbirine silahla ateş etmeye başladı. Sokakta çıkan çatışmada mermiler havada uçuşurken, kimliği belirsiz şahıslar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çatışmada ateş eden mahallelilerden Hamit C. ve Cüneyt B. ekiplerce yakalanıp gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

YAKALANDILAR

Hamit C.'nin üzerinde olayda kullandığı 1 adet içinde fişek bulunmayan kurusıkı tabanca, Cüneyt B.'den ise yine olayda kullanmış olduğu yarı otomatik yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Dehşet veren çatışma anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olayı evinden gören Ozan Can Kutuk, "Olayı binamızdan bakarak görebildik. İlk olarak sokakta bağrışmalar oldu. Bir şeyler olacağını zaten bağrışmalardan anladım. Bir grup silahlı kişiler, olayın yaşandığı yere geldiler. Ellerindeki silahlarla karşılıklı çatıştılar. Olayda yaralanan görmedim. Şahıslar kaçtı. Olay sonrası polis ekipleri geldi" dedi.

1111.jpg

Öne Çıkanlar
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Son Haberler
Yoldan çıkıp takla attı. Sürücünün burnu bile kanamadı Güncel
Yoldan çıkıp takla attı. Sürücünün burnu bile kanamadı
İletişim Başkanlığı’ndan üniversite harçlarıyla ilgili açıklama Güncel
İletişim Başkanlığı’ndan üniversite harçlarıyla ilgili açıklama
Canan Karatay’ın yüzüne söyledi. Kaşık kaşık tereyağı yiyince başına ne geldiğini söyledi Sağlık
Canan Karatay’ın yüzüne söyledi. Kaşık kaşık tereyağı yiyince başına ne geldiğini söyledi
Abdülkadir Parmak'ın yeni adresi belli oldu Spor
Abdülkadir Parmak'ın yeni adresi belli oldu
Suriyeli sığınmacı jandarma rozeti ve telsizle video çekti Güncel
Suriyeli sığınmacı jandarma rozeti ve telsizle video çekti
15 Temmuz’da gönderilecek mesajlar neler? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları… Keşfet
15 Temmuz’da gönderilecek mesajlar neler? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları…
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı Spor
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı