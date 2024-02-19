Esenyurt’ta otomobil alev alev yandı

Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre sokak üzerindeki otomobilin motorundan dumanlar yükselmeye başladı.
Araç, bir müddet sonra alev alarak yanmaya başlarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği esnada yanan araçta patlamalar oldu.
Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.