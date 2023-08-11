Esenyurt’ta otomobilin çarptığı küçük kız hayatını kaybetti. Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, sokakta oyun oynayan Aslı Mines isimli kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Esenyurt’ta otomobilin çarptığı küçük kız hayatını kaybetti. Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İHA'nın haberine göre; kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan kız çocuğunun ölümü ailesini ve mahalleliyi yasa boğdu.

Araç dükkana çarparak durabildi

Olay, Mehterçeşme Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek için hareket eden Aslı Mines isimli kız çocuğu, plakası öğrenilemeyen bir otomobilin altında kalarak metrelerce sürüklendi. Çocuğun üstünden geçen araç, daha sonra sokakta bulunan bir dükkana çarparak durabildi. Olaya tanık olan vatandaşlar yardımına koştu.

Kız çocuğu hastanede yaşamını yitirdi

Ağır yaralanan kız çocuğu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kız çocuğu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

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