Esenyurt’ta polis uygulamasında 2 kişiye gözaltı

İstanbul Esenyurt'ta polisin asayiş uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Esenyurt’ta polis uygulamasında 2 kişiye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, Esenyurt’ta halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükûnunun sağlanması amacıyla, 4 aşamalı olarak "Asayiş ve Dar Alan Uygulaması" gerçekleştirildi.

Bağlarçesme, Balıkyolu, Pınar ve Çınar mahallelerinde gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri şüpheli araçları durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Bağlarçeşme Mahallesi’nde yapılan uygulamada bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulunurken, bir kişinin ise aranmasının olduğu tespit edildi.

İki şahıs ekiplerce gözaltına alınarak Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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