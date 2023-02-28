Tavuk hırsızlığı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

DHA

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde kümeste tavuk yetiştiren Sedat Çelik, 23 Şubat Perşembe günü 2 bin lira değerindeki tavuklarından 4 tanesinin olmadığını fark etti. Kümesin önüne taktırdığı güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Çelik, tavuklarının çalındığını anlayarak polise şikâyette bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, tavukları çalanın Çetin S. adlı kişi olduğunu tespit etti. Ormanda bir bakarada yaşadığı belirlenen Çetin S. çaldığı 4 tavukla birlikte yakalandı.



Çetin S. gözaltına alınırken, çaldığı tavuklar sahibine teslim edildi. Çetin S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.