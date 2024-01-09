Esenyurt'ta tiner tenekesi bomba gibi patladı. 2 işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 2202 Sokak'ta çadır ile branda imalatı yapan bir iş yerinde çalışan işçiler, ısınmak amacıyla boş bir tenekede ateş yaktı. O esnada iş yerinde bulunan tiner dolu teneke infilak etti.

Patlamada alevlerin içinde kalan işçi feryat ederek dışarı çıktı. Bu sırada, etraftaki vatandaşların yere yatırdığı işçi alevlerin söndürülmesiyle kurtarıldı. Yüzünden yaralan kişi ile yangını söndürmeye çalıştığı sırada yaralanan işçi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.