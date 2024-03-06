Esenyurt’ta trafikte tartıştığı sürücüye yolu dar etti! Önce takip etti sonra defalarca kez çarptı

Esenyurt’un Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bir şahıs, trafikte tartıştığı sürücüyü önce takip etti ardından defalarca araca çarptı

İddiaya göre, yol üzerinde seyir halindeki iki otomobil sürücüsü bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmada sürücülerden biri diğerini takip ederek yol üzerinde sıkıştırmaya başlarken, trafikteki diğer araçları da tehlikeye attı.

Korku dolu kovalamacada sürücü, tartıştığı kişiye aracıyla birden fazla kez arkadan çarptı ve bir süre sonra hızını alamayarak araca yandan çarparak durdu.

Yaşanan o anlar, seyir halindeki başka bir arabadan cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.