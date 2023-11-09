Esenyurt’ta yeni doğan bebek poşet içinde ölüme terk edildi

Esenyurt’ta vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Yeni doğum yapan bir kadın bebeğini market poşetine koyarak, camdan sokağa atıp ölüme terk etti. Polisler tarafından gözaltına alınmak istenen kadın “size ne benim çocuğum değil mi?” diye tepki göstermesi pes dedirtti.

KAYNAK: İHA
Esenyurt’ta yeni doğan bebek poşet içinde ölüme terk edildi

Olay, sabah 07.00 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyübbi Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, evinde doğum yapan bir kadın komşularından market poşeti isteyerek bebeğini içine koyup bulunduğu evin camından sokağa attı.

Çocuğunu okula götüren bir adam sokaktan geçerken poşetten şüphelenip ağzını açtı. Şahıs poşeti açtığında yeni doğan bebekle karşılaştığında şoke oldu.

Polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattırken, sağlık ekipleri de sağ olan bebeği hastaneye götürdü.

SİZE NE BENİM ÇOCUĞUM!

Polisler her yerde anneyi ararken komşuları yeni doğum yapan kadın olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler kadının evine gitti. Kadın kapıyı açmayarak “Size ne benim çocuğum değil mi” diyerek polis ekiplerine tepki gösterdiği öğrenildi.

İkna çalışmalarının ardından kadın evinden alınarak karakola götürüldü.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

“BEBEK AĞLIYORDU, ÇOK ACIDIM”

Bebeği poşet içinde sokakta gören İnan Ulutekin, “İki tane çocuğumu okula götürecektim. Tam o esna da bir ses geldi. Hayvan olduğunu düşündüm. Poşeti yırtıp baktım bir tane bebek. Sağ yaşıyordu.

Bir tane abla gelip battaniyeyle sardı. Polislere haber verdik. Bebek ağlıyordu hiçbir şey üzerinde yoktu. Ambulansa koyduk gönderdik. Camdan çıkarmışlar atışlar. Kedi çocuklarımı gözümün önüne getirdim. Gerçekten çok acıdım” dedi.

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