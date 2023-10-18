Eşi Elif'i bıçaklayarak öldüren sanığa 'cezai ehliyeti tam' raporu

Olay, geçen yıl 30 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi 134 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil işçisi Ahmet Emre Irmak ile yaşı küçük olduğu için ailesinin izniyle 2021’in Kasım ayında evlendiği Elif Irmak arasında tartışma çıktı. Elif Irmak'ın kendisinden habersiz kürtajla bebek aldırdığını ileri süren Ahmet Emre Irmak, araya giren babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakla yaraladı. Irmak, ardından aynı mahallede yaşayan kayınpederinin yanına götürmek için evden çıkardığı eşi Elif'i, yaklaşık 100 metre saçından tutup sürükledi. Sokakta da tartışmayı sürdüren Ahmet Emre Irmak, bıçakla eşini göğsünden, karnından ve sırtından toplam 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Ahmet Emre Irmak'ın olaya tanık olan annesi Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sokakta kanlar içinde yatan Elif Irmak'ın öldüğünü belirledi. Hikmet Irmak ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.



Jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Elif Irmak'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, eşini öldürdükten sonra eve dönen Irmak'ı suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı. Irmak, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Soruşturmanın ardından Ahmet Emre Irmak hakkında iddianamede hazırlandı. İddianamede Irmak'ın eşi Elif Irmak'ı hamileyken bebeğini kürtajla aldırmakla suçlayıp, öldürdüğünü kabul ettiği yer aldı. Yapılan otopside Elif Irmak'ın hamile olmadığı, yakın zamanda kürtaj yaptırmadığının anlaşıldığı belirtildi. Ahmet Emre Irmak'ın eşinin kendisinden habersiz kürtaj yaptırdığı yönündeki savunmasına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. İddianamede, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği de belirtildi. Irmak hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Üst soya karşı silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Eşi kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'GAİPTEN SESLER DUYDUM'



Sanık Irmak, temmuz ayındaki ikinci duruşmada yaptığı savunmasında, "Gaipten sesler duydum. Babamın Suriyeli bir kadınla evlendiğini duydum. Eşimi nikah şahidi olarak götürmüş. Suriyeli kadının oğlu ile eşimin yakınlaşması olmuş. Eşim beni aldatmış, bu şekilde sesler duydum. Evde konu açıldı. Kulağıma gelen sesleri hatırlayarak sinirlendim, eşime tokat attım. Bu sırada Elif mutfağa koştu. Peşinden koştum. 'Seni babanın evine götüreceğim' dedim. Bir tartışma çıkar düşüncesiyle mutfak tezgahının üzerindeki bıçağı belime soktum. Saçından ve kolundan sürükledim. 100 metre gittikten sonra kayınvalidemin sesini duydum. 'Onu nereye götürüyorsun. Onun sevdiği var onu sevdiğine vereceğim' diye gaipten sesler duydum. Eşimin karnına ve beline bıçağı salladım. 4 sefer bıçak darbesi vurdum" dedi.



"OLAY İLE RUHSAL DURUMU ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNMAMAKTADIR'



Eylül ayındaki son duruşmada ise mahkeme heyeti, sanık Irmak’ı akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti. Yaklaşık bir yıldır devam eden yargılamada karar günü yaklaşırken, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından Ahmet Emre Irmak hakkında hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı. Raporda psikiyatri polikliniğine sevk edilen şüphelinin ruhsal durumu ile olay arasında bağ bulunmadığına dikkat çekildi, sağlam olduğu kaydedildi. Raporda, “'Olay ile ruhsal durumu arasında illiyet bağı bulunmamaktadır. Bu fiile karşı ceza sorumluluğu tamdır. Durum bildirir, Sağlık Kurulu Raporu'na oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. Irmak'ın yargılanmasına 14 Kasım'da devam edilecek.