Bahis soruşturmasında ikinci dalgada eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ile eşi Hayriye Arzu Çakar için gözaltı kararı çıktı. Bu da akla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in yaklaşık 1 ay önce yaptığı açıklamayı gündeme getirdi.

Gürlek, basın mensuplarına bahis soruşturmasıyla ilgili bilgi verirken şunları söylemişti: "Sevk edilen ya da ceza alan hakemler, men edilen futbolcularla ilgili olarak mutlaka adli soruşturma açılacak diye bir şey yok. Bu adli soruşturmayı gerektirmiyor. Bizim ve TFF'nin yürüttüğü soruşturma başka. Büyük bir operasyon daha olabilir. Kimse kendi üzerine bahis oynamıyor, başkası veya birinci derece akrabası üzerinden oynuyor. Mesela bir spor yorumcusu eşi üzerinden bahis oynuyor bunu tespit ettik."

AHMET ÇAKAR KİMDİR?

Ahmet Çakar, 3 Ağustos 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'ni ve İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1993 yılında Arzu Ersoy ile evlendi. Hakemliğe 1981 yılında başladı. Doğan Babacan'dan sonra Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk Türk hakemi oldu. Hakemliği 1998 yılında bıraktı ve yorumculuğuna başladı.

Özellikle 2001-2004 döneminde Telegol programında büyük bir çıkış yaptı. 25 Şubat 2004 tarihinde doktorluk yaptığı sağlık ocağından çıkarken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden beş kurşunla bu saldırıyı atlatan Çakar, taburcu olduktan sonra spor yorumculuğuna devam etti. Bu kurşunlamanın failiyse bulunamadı. Ahmet Çakar, sansasyon yaratan açıklamalarıyla sürekli gündemde olan bir yorumcuydu.