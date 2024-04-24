Eşine kızdı arabasını yaktı

Kaynak: İHA
Eşine kızdı arabasını yaktı
Zonguldak’ta eşi ile kavga eden bir adam yolun ortasında eşinin aracını ateşe vererek kullanılmaz hale getirdi.

Bölgeden bilgiye göre meydana gelen dikkat çeken olay, öğleden önce saat 11,30 sıralarında Alaplı ilçesine bağlı Çay Köyü altı civarında meydana geldi. Terkedilmiş olan 67 LR 102 plakalı aracın yandığı ihbarını alan Alaplı Belediyesi İtfaiye personelleri bölgeye intikal etti.

Yanan otomobile müdahale eden personeller, kısa zaman sonra çalışma sonucunda yangını tamamen söndürdü. E.A.’nın jandarmaya verdiği ifade de, olayı ailevi sorunları sebebiyle eşi M.A.'ya sinirlendiği için karısının üzerine kayıtlı otomobilini bu sebeple ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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