Eşine kızdı, kendini bıçakladı

Siirt’te eşiyle kavga eden Zeynel A., kendini bıçakla yaraladı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen Zeynel A., hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: DHA
Eşine kızdı, kendini bıçakladı

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle, Hami Efendi Caddesi’nde yaşandı. Eşiyle ismi bilinmeyen bir nedenle tartışan Zeynel A., elindeki bıçakla kendini kesmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Zeynel A., bir süre polis ekiplerine direndi ancak daha sonra ikna olup sağlık ekiplerine teslim oldu. Zeynel A., yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Zeynel A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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