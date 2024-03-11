Eşini bıçaklayan adam meydan dayağı yedi. Linçten polisler kurtardı

Van'da sokak ortasında kadına şiddete meydan dayağı...Eşini bıçaklayan şahıs çevredekilerin hedefi oldu. Saldırgan kocayı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan İskele Caddesi'nde meydana gelen olayda bir şahıs tartışma sonra eşi olduğu belirlenen Z.Ş'yi isimli defalarca bıçak salladı. Kadın ağır yaralandı.
Olay yerine hemen sağlık ekipleri çağırıldı. Kadın ilk müdahelenin ardından Hastaneye kaldırıldı.
Bu sırada çevrede toplananlar zanlının üzerine saldırdı. Tekme tokat dövülen zanlının canını polisler kurtardı. Linç edilmekten kurtarılan şüpheli karakola götürdü.
Hastaneye kaldırılan Z.Ş'nun tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi.
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