Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonun düştüğüne vatandaşı inandırmak için video hazırladı

Kaynak: Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonun düştüğüne vatandaşı inandırmak için video hazırladı
Türkiye'de enflasyon arttıkça artıyor ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası o artışın failini buldu: Baz etkisi. O baz etkisi olmasa fiyatlar ucuz mu olacak vatandaş soruyor. TCMB de işte bunu kanıtlamak vatandaşa aslında baz etkisinin enflasyonu artırdığını göstermek için video yayınladı. Bir bakalım o baz etkisine.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde "Baz Etkisi Nedir?" başlıklı yeni bir video yayınladı. Bu durum da "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine devam ediyor. Banka bu kapsamda "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu" spotuyla yayınlandı. yayınladı.

Baz etkisinin örneklerle açıklandığı videoda, "Enflasyon görünümünü değerlendirirken baz etkilerini içeren yıllık enflasyon verilerinin yanında, aylık enflasyon verilerini de yakından takip etmek büyük önem taşır. Çünkü sadece yıllık enflasyon verilerindeki değişim her zaman gerçek enflasyon görünümünü yansıtmayabilir." ifadeleri kullanıldı.

TCMB'nin yayınladığı videoda böyle deniliyor. Ancak, vatandaş markete, pazara gittiğinde başka şeyler görüyor; uçan fiyatları karşı karşıya kalıyor...Cebine bakıyor, geçen hafta aldığı ürünün fiyatının artmış olduğunu görüyor.

Bir avucuna TCMB'nin belirttiği "Baz" etkisini alıyor, diğer avucuna ''parayı''. Bakıyor ki elindeki parayla geçen hafta aldığı ürünü bu hafta alamıyor.

Yayınlanan videoda "Herkes İçin Ekonomi" başlığıyla hedef kitleye uygun içerik sunuluyormuş. Hedef kitle kim acaba? Enflasyondan, hayat pahalılığından beli bükülen vatandaş mı? Anlaşılan vatandaş "Baz etkisini" yiyecek böyle devam ederse...

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