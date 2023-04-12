12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, adliyeye çıkarıldı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 18:28
Takip Et

Eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye çıkarıldı

Eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
+
Aa
-

Kemeraltı Çarşısı 846 Sokak'ta 10 Nisan'da bir iş merkezinin 3. katındaki iş yerinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz'ı (19) bıçaklayarak öldüren zanlı İ.K'nin (31) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, adliyeye sevk edildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlanan genç kadının cenazesinin ise Aydın'ın Söke ilçesi Özbey Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Bir kağıt fabrikasında işçi olarak çalışan İ.K. ile Zehra Kalmaz'ın kasım ayında evlendikleri, kadının, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemenin aldığı koruma kararı kapsamında bir süre sığınma evinde kaldığı, olay günü de çiftin kıskançlık nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.

Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne giden İ.K. (31), eşi Zehra Kalmaz'ı (19) öldürdüğünü anlatmıştı. Zanlının, ihbarı üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, vücudunun 3 yerinden bıçaklanan Kalmaz'ın cansız bedenini bulmuştu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
1
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
2
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
3
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
4
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
7
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
﻿TIR önce minibüse sonra otobüse çarptı. 3 ölü 3 yaralı
﻿TIR önce minibüse sonra otobüse çarptı. 3 ölü 3 yaralı
﻿TIR önce minibüse sonra otobüse çarptı. 3 ölü 3 yaralı
﻿Fethiye açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
﻿Fethiye açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
﻿Fethiye açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
﻿BBP'nin gazetecilere ahlaksız teklifi sonrası ilçe başkanı görevden alındı
﻿BBP'nin gazetecilere ahlaksız teklifi sonrası ilçe başkanı görevden alındı
﻿BBP'nin gazetecilere ahlaksız teklifi sonrası ilçe başkanı görevden alındı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.