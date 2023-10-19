Eşini eşarpla boğup öldürdükten sonra defalarca bıçakladı

Ankara’da ruhsal problemleri olduğu belirtilen şahıs, tartıştığı eşini eşarpla boğup öldürdükten sonra defalarca bıçakladı.

KAYNAK: İHA
Eşini eşarpla boğup öldürdükten sonra defalarca bıçakladı

Olay, Çankaya ilçesi Dikmen semtindeki Nakış Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre, psikolojik tedavi gören Ahmet A. (67), eşi Münevver Ayan (60) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine cinnet getiren Ahmet A., saldırdığı eşini başörtüsü ile boğarak öldürdü. Eşini boğduktan sonra defalarca bıçaklayan Ahmet A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Münevver Ayan’ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morgunu götürüldü.

“EŞİNİ BOĞMUŞ”

Olayla ilgili konuşan yaşlı çiftin komşusu Mehmet Büyükhatipoğlu, “Saldırgan psikolojik tedavi görüyordu. Bir cinnet getirme anı olmuş. Ölen kadının oğlu annesinden haber alamayınca çilingire kapıyı açtırmış, annesini yerde görmüş. Aralarında büyük bir sorun yoktu. Olay bugün olmuş. Adam eşini boğmuş. Münevver Hanım çok iyi birisiydi. Geçimini çocuk bakarak sağlardı” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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