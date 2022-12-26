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Eşini öldürüp 5 yaşındaki çocuklarını ev sahibine bırakarak kaçtı

İzmir'de, tartıştığı eşi Nuran F.'yi boğazından bıçaklayarak öldüren A.F., 5 yaşındaki çocuğunu ev sahibine bırakıp kaçtı. A.F.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 15:55
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Eşini öldürüp 5 yaşındaki çocuklarını ev sahibine bırakarak kaçtı

Eşini öldürüp 5 yaşındaki çocuklarını ev sahibine bırakarak kaçtı
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Olay, saat 11.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi 9752 Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, A.F. ile eşi Nuran F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. A.F., eline geçirdiği bıçakla eşi Nuran F.'yi boğazından bıçakladı. Nuran F., kanlar içinde kalırken, A.F. de olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp, otomobiliyle kaçtı. Nuran F.'nin çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Nuran F.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nuran F.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, A.F.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Biri 5, diğeri 12 yaşında çocukları bulunan çiftin büyük çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi. (DHA)

 

 

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