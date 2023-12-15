Eşini silahla rehin alan şahıs 5 saat sonra etkisiz hale getirildi

Kaynak: Haber Merkezi
Eşini silahla rehin alan şahıs 5 saat sonra etkisiz hale getirildi
Lüleburgaz'da psikolojik tedavi gören bir şahıs, tartıştığı eşini evde silahla rehin aldı. Yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarına karşılık vermeyen şahıs, polisin ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Lüleburgaz'ın Kurtuluş Mahallesi'ndeki Güzelce Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana gelen olayda, P.B. ile eşi E.B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada P.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.

EŞİNİ SİLAHLA REHİN ALDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapıya gelen polis ekiplerinin eve girmesine izin vermemesi üzerine P.B.'nin eşini silahla rehin aldığı tespit edildi.

5 SAAT SONRA ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekipleri, etrafa silahıyla ateş açan P.B.'yi teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarına P.B.'nin yanıt vermemesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Ekipler, girdiği evde P.B.'yi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen şüphelinin eşi E.B., kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

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