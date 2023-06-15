Eşinin yolunu silahla kesen firari şahıs yakalandı

Kocaeli'nde boşanmak üzere olduğu eşinin yolunu kesip silahla tehditler savuran firari yakalandı.

Eşinin yolunu silahla kesen firari şahıs yakalandı

İHA

Olay, 2 gün önce Darıca ilçesinde Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi Şehit Yakup Gitmez Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sadık Ş., boşanma aşamasındaki eşi E.Ş.Y.'nin önünü keserek silah doğrulttu.

aw915142-01.jpg

Kadına tehditler savuran ve küfür eden Sadık Ş., boşanma aşamasındaki eşini zorla araca bindirmeye çalıştı. Kadının araca binmemesi üzerine olay yerinden kaçan şahıs için ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde bugün yakalanan şahıs gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsın ifadesi sürüyor.

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
Gülben Ergen'den yıllar sonra gelen baba itirafı Magazin
Gülben Ergen'den yıllar sonra gelen baba itirafı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Evin kapısında asılı bulunan köpekle ilgili açıklama Güncel
Evin kapısında asılı bulunan köpekle ilgili açıklama
CHP'den flaş İmamoğlu açıklaması Güncel
CHP'den flaş İmamoğlu açıklaması
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Güncel
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Aşırı sıcaklara karşı uyarı Sağlık
Aşırı sıcaklara karşı uyarı
Faiz artıran Avrupa Merkez Bankası'ndan daha fazla artış sinyali Ekonomi
Faiz artıran Avrupa Merkez Bankası'ndan daha fazla artış sinyali