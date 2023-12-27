ESK kesimlik sığır satışı yapılacağını açıkladı. Bakalım fiyatlar düşecek mi?

Kaynak: Haber Merkezi
ESK kesimlik sığır satışı yapılacağını açıkladı. Bakalım fiyatlar düşecek mi?
Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada firmalara kesimlik sığır satışı yapılacağı belirtildi. Fiyatları düşürmek için daha önce et ithalatı yapan ESK'nın bu hamlesi fiyatları düşürebilecek mi sorusunu gündeme getirdi.

Et ve Süt Kurumu ülkede artan et fiyatlarını düşürmek için defalarca ithalat silahını çekti ancak o fiyatlar bir türlü düşmedi. Şimdi kurumdan bir hamle daha geldi. O hamle firmalara kesimlik sığır satışı yapılması. Et ve Süt Kurumu'nun internet sitesinden, sığır satışı yapılacağı açıklanırken, detaylarla ilgili bilgiler de verdi.

Kurumun, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenlemekle yükümlü olduğu belirtilen ESK açıklamasında, et ve süt endüstrisinde faaliyette bulunan işletmelere kombine ırklarından 700 kilogram canlı ağırlığında kesimlik sığır satışı yapılabileceği belirtildi.

Derince ve Bandırma Limanı'ndan teslim edilecek hayvanların üç gün içerisinde kurum gözetiminde kesimlerinin gerçekleştirileceği kaydedildi. Başvurular ise bugün başlıyor 8 Ocak'a kadar sürecek.

Açıklamada, kesimlik büyükbaş hayvanların kilogram satış fiyatının 130 lira + KDV olacağı belirtilen açıklamada, başvuruların dilekçeyle yapılacağı belirtildi.

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