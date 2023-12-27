Arapça’da hurma ne demek? TFF’den Riyad’a gidecek taraftara hurma uyarısı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi TFF’den açıklama geldi.

Al-Awwal Park Stadı'ndaki maç için Arabistan'a gidecek taraftarların, bir dizi kurala dikkat etmesi gerekecek. Taraftara yapılan duyuruda, stat dışında topu yürüyüş ve tezahürat yapılmaması konusunda uyarıda bulunulurken, ülkeye alkol, uyuşturucu, pornografik materyal veya domuz eti sokulmaması gerektiğinin altı çizildi.

HURMA UYARISINA DİKKAT

Ayrıca açıklamada hurma almak isteyen vatandaşlara yapılan uyarılar da dikkat çekti.

TFF’nni yayınladığı duyuruda "Hurma Arapça'da kadın anlamına geldiği için Hurma alımı sırasında Tamr denmesi yararlı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada dikkat çeken bazı maddeler şöyle:

Telefon veya herhangi bir elektronik cihazla (drone vb.) izinsiz görüntü kaydedilmemesi gerekmektedir.

İçmek için sadece şişe su kullanılması tavsiye edilmektedir.

Ülkeye alkol, uyuşturucu, pornografik materyal veya domuz eti sokulmaması gerekmektedir.

Suudi Arabistan'da yerel halkta Türkçe bilen sayısı çok az, İngilizce bilen kişi sayısı nispeten sınırlı olmasından dolayı aşağıda Arapça karşılığı yazılı kelimeleri iletişim için kullanabilirsiniz;

Merhaba: Salam Alaykum

Teşekkür ederim: Shukran

Bir şey değil: Afwan

Nasılsınız?: Kaif halak? Veya Kaif al hal?

Ben iyiyim teşekkürler: Ana bikhayr shukran

İsminiz nedir?: Eysh Esmk?

Kaç para?: Be kam?

Lütfen: Min Fdlek

Evet: Eewa

Hayır: La

Hurma: Tamr (Hurma Arapça'da kadın anlamına geldiği için Hurma alımı sırasında Tamr denmesi yararlı olacaktır).