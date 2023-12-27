Almanya’nın aradığı suç örgütü lideri de Türkiye’den çıktı. Kara parası olana ‘ne olursan ol gel’ denilmiş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya her gün bir operasyonu duyuruyor. Bugün yine bir yabancı suç örgütü lideri Türkiye’de yakalandı.

İnterpol tarafından aranan, Almanya tarafından aranan Organize Suç Örgütü Lideri Eric Schroeder İstanbul’da yakalandı.

KAFES-25 operasyonuyla Schroeder kıskıvrak yakalandı. Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçlarıyla” aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı Eric Schroeder İstanbul’da yapılan “KAFES-25” Operasyonuyla yakalandı!

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız!

Öte yandan Yerlikaya, Eric Schroeder’in uyuşturucu madde ticareti yaptığını, örgüt kurma suçundan arandığını, soyguna karıştığını belirtti.

Yerlikaya şöyle açıkladı:

Kırmızı bülten ile yakalama kaydı bulunan Eric Schroeder’in;

???? Hamburg’da uyuşturucu madde ticaretini yönettiği,

???? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından arandığı,

???? Alman makamlarınca toplam 24 olayda 784 kg marihuana ve 154 kg kokain ticareti yapmakla suçlandığı,

???? Hells Angels silahlı suç örgütü üyeleri ile birlikte 1.1 Ton kokain içeren bir konteyner soygununa karıştığı,

???? Joseph Johannes LEIJDEKKERS isimli uluslararası uyuşturucu tacirinin Avrupa’daki para işlerini yürüttüğü ve parasını akladığı tespit edildi.

Operasyon sonucunda ise 41.850 Euro ve 38.000 Türk Lirası, 5 adet cep telefonu ile 3 adet simkart, şahsa ait farklı isimlerde pasaport ve kimlik kartları ele geçirildi.