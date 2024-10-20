Eski AKP'li vekil Şamil Tayyar'dan sert sözler: Ucu kime varırsa varsın...

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Eski AKP'li vekil Şamil Tayyar'dan sert sözler: Ucu kime varırsa varsın...

Eski AKP'li vekil Şamil Tayyar, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Katil katildir" diyen Şamil Tayyar, Türkiye'yi derinden sarsan Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından verdi veriştirdi.

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X hesabından açıklama yapan Tayyar şu ifadeleri kullandı:

Bebek katilinin partisi, derneği, cemaati olmaz.

Katil, katildir.
Kimse sahiplenmesin.

Kanımızı donduran bu vahşet karşısında ucu kime varırsa varsın sonuna kadar gidilmeli, en ağır cezayı almalı, kurumsal olarak cinayet şebekesinin içinde yer alan hastaneler kamulaştırılmalıdır.

Cesur yürekli savcılar korunmalıdır.

Bu dosyadan öyle bir sonuç çıkmalı ki hiçbir sağlık kuruluşu ve personeli böyle bir alçaklığa cesaret edememelidir.

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