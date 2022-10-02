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  • Eski AKP’li vekil yolsuzluktan tutuklanan kardeşini böyle savundu: Suriye'den alınan ganimet helaldir

Eski AKP’li vekil yolsuzluktan tutuklanan kardeşini böyle savundu: Suriye'den alınan ganimet helaldir

Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla tutuklanan TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı'nın ağabeyi eski AKP Milletvekili Mazhar Bağlı, bir yıl sonra sessizliğini bozarak, "Ayrıca İslam hukukunda ganimet müessesi vardır ve Suriye savaş ganimeti helaldir" dedi.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 03:33
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Eski AKP’li vekil yolsuzluktan tutuklanan kardeşini böyle savundu: Suriye'den alınan ganimet helaldir

Eski AKP’li vekil yolsuzluktan tutuklanan kardeşini böyle savundu: Suriye'den alınan ganimet helaldir
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Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı’nın aralarında olduğu 10’u aşkın kişi 7 Nisan 2021 tarihinde gözaltına alınmıştı.

Abdurrahman Bağlı dahil dört kişi Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “rüşvet almak ve vermek”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “kamuyu zarara uğratmak” suçunu işledikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Delil olarak ihbarlar ve telefon konuşmalarının gösterildiği iddianamede Bağlı, yedi ihaleye fesat karıştırmakla suçlandı. Beş ihalenin Ortadoğu Nakliyat isimli firma tarafından alındığı ifade edilirken iddianamede kamunun zarara uğratıldığı bilgisi yer almıştı.

TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı aynı zamanda eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Mazhar Bağlı’nın kardeşi.

Bir yıl önceki haberi alıntılayan Mazhar Bağlı, "Kardeşim ile ilgili bir olay benimle ilişkilendirme çabanızı lanetliyorum. Ayrıca İslam hukukunda ganimet müessesi vardır ve Suriye savaş ganimeti helaldir." ifadelerini kullandı.

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