Türkiye yolsuzlukla mücadelede yine sınıfta kaldı. Uluslararası kuruluşun raporu gözler önüne serdi

OECD Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi’ne uyumu ölçen 2022 ilerleme raporu Yolsuzluğun İhracı (Exporting Corruption) yayımlandı. Türkiye, bu yıl da, sözleşmeyle ilgili yasaları “az uygulayan/hiç uygulamayan” kategorisinde yer aldı.

“TÜRKİYE YALNIZCA 1 SORUŞTURMA BAŞLATTI”

Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından hazırlanan rapora göre, küresel ihracatın toplam yüzde 28.7’sini oluşturan 9 ülke rüşvet veren şirketlere karşı aktif olarak veya orta seviyede yaptırım uyguluyor. Küresel ihracatın toplam yüzde 55.3’ini gerçekleştiren 38 ülke ise yolsuzluğun ihracına karşı sınırlı ve az yaptırım uyguluyor ya da hiçbir yaptırım uygulamıyor. Türkiye, 2020 raporuna göre yerinde saydı. Küresel ihracatın yüzde 1’ini gerçekleştiren Türkiye, yurt dışında rüşvet veren şirketlere karşı yalnızca 1 soruşturma başlattı; yaptırım uygulanan dava olmadı. Bu nedenle bu yıl da, hukuki yaptırım “az uygulayan/hiç uygulamayan” kategorisinde yer aldı.

2014’TEN BERİ TÜRKİYE’YE ÇAĞRI YAPILIYOR

Türkiye’deki yasal çerçevedeki eksikliklere ilişkin şu ifadeler kullanıldı: “Türk yasal çerçevesindeki eksikliklere OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu (WGB) tarafından defalarca işaret edilmiştir. Haziran 2021’de OECD WGB’nin üst düzey bir misyonu, Türkiye’nin OECD Çalışma Grubunun rüşvetle ilgili endişelerini veya yabancı rüşvet suçunu uygulamadaki yetersiz düzeyini ele almak için yeterli adımları atmadığını bildirdi. OECD WGB’nin 2014’ten beri Türkiye’yi, kovuşturmaların bağımsızlığını korumak da dâhil olmak üzere, yabancı rüşvetin etkili bir şekilde soruşturulmasını ve kovuşturulmasını sağlamaya çağırdığını gözlemledi. OECD ayrıca Türkiye’yi, tüzel kişilerin yabancı rüşvetten sorumlu olmalarına ilişkin mevzuatını güçlendirmeye ve ihbarcılar için yeterli korumayı uygulamaya çağırdı.”