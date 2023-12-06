Eski Bakan Erdoğan Bayraktar’dan çok konuşulacak paylaşım. Beş maddelik ‘reçetesini’ açıkladı

Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ülkenin her alanda düze çıkabilmesi için gerekenleri 5 maddede sıralarken, kime ya da kimlere mesaj vermek istediği merak konusu oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Eski Bakan Erdoğan Bayraktar’dan çok konuşulacak paylaşım. Beş maddelik ‘reçetesini’ açıkladı

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya sitesi X (Twitter) hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ÜLKENİN HER ALANDA DÜZE ÇIKABİLMESİ İÇİN"

"Ülkenin her alana düze çıkabilmesi için" notuyla 5 maddelik bir liste paylaşan Bayraktar, ülkenin düze çıkabilmesi için gerekenleri özetledi.

Bayraktar'ın bu paylaşımıyla kime ya da kimlere mesaj vermek istediği anlaşılamazken paylaşımında dikkat çeken mesajlar yer aldı.

Bayraktar'ın paylaşım şu şekilde oldu:

"Ülkenin her alana düze çıkabilmesi için:

1-Tüm apartman üniversiteleri kapatılmalı.

2-Memur sayısı neredeyse yarı yarıya azaltılmalı.

3-Milletvekili sayısı 200'e düşürülmeli.

4-65 yaş üstünün siyaset yapması yasaklanmalı.

5- Kasıtlı ve yanlış karar veren hakimler!!!"

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