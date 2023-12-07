Dördüncü maddede Erdoğan’ın tasfiye edilmesini istedi. Eski bakan Bayraktar 5 madde açıkladı

17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar Erdoğan’ın tasfiye edilmesini isteyerek 5 madde paylaştı.

Sami Güntürkün Gürel KAYNAK: Haber Merkezi
Dördüncü maddede Erdoğan’ın tasfiye edilmesini istedi. Eski bakan Bayraktar 5 madde açıkladı

Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar istifa etmişti.

Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ülkenin her alanda düze çıkabilmesi için gerekenleri 5 maddede sıralayan Bayraktar kime ya da kimlere mesaj vermek istediği merak konusu oldu.

Ancak sıraladığı 5 madden 4.’sü dikkat çekti. Bayraktar dördüncü maddede Erdoğan’ın tasfiye edilmesini istedi.

Bayraktar'ın açıkladığı 5 madde:

"Ülkenin her alana düze çıkabilmesi için:

1-Tüm apartman üniversiteleri kapatılmalı.

2-Memur sayısı neredeyse yarı yarıya azaltılmalı.

3-Milletvekili sayısı 200'e düşürülmeli.

4-65 yaş üstünün siyaset yapması yasaklanmalı.

5- Kasıtlı ve yanlış karar veren hakimler!!!"

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17-25 ARALIK'TA YOLSUZLUKLAR PATLADIĞINDA ERDOĞAN'I SUÇLAYARAK İSTİFA ETMİŞTİ

FETÖ’nün hükümeti hedef aldığı "yolsuzluk" adı altındaki operasyonlar 17-25 Aralık 2013'te gerçekleşti. 17 Aralık 2013 sabahı, ''rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık'' gibi suçlamalarının yöneltildiği iş insanı, siyasetçi ve bürokrat hakkında gözaltı karar verildi.

Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar istifa etmişti.

Bayraktar 2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da istifa etmesi gerektiğini söyleyerek istifa etmişti.

Bayraktar, “Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için sayın Başbakan’ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor, yüce milletime saygılar sunuyorum” demişti.

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