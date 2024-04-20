Eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın Ankara'da 3 bin konutluk dev inşaat yaptığı ortaya çıktı. 17-25 Aralık'ta istifa etmişti

Erdoğan Bayraktar 17-25 Aralık döneminin Çevre ve Şehircilik Bakanı...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşlarından biri...KİPTAŞ'ın eski Genel Müdürlerinden biri olan Erdoğan Bayraktar, 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları sonrası Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan istifa etmişti.

Bayraktar İnşaatın kurucularından Erdoğan Bayraktar bu aralar "Adres Ankara Evleri" adlı bir projeye, hem de dev bir projeye imza atmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Birgün Gazetesi'nden İsmail Arı, "17-25 Aralık ile hafızalara kazınan Erdoğan Bayraktar'ın Ankara Yenimahalle'de yaptığı 3 bin dairelik dev konut projesi" diye paylaştı.

Projenin reklam videosu bile hazırlandı. Bayraktar İnşaat "Ankara'nın merkezinde 3 bin konutluk yeni bir şehir parçası kuruyor"şeklinde reklam filmiyle projeyi tanıttı. 3 Bin konutluk projenin 2025 yılında tamamlanacağı açıklandı.

Bayraktar İnşaatın Kurucularından Erdoğan Bayraktar, "Adres Ankara Evleri" projesiyle gündemde.

ERDOĞAN BAYRAKTAR OLAYI NEYDİ?

17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları olarak günlerce gündemde kalmış. İktidar darbe girişi olarak adlandırdığı savcılık dosyalarındaki teknik takiplerin ve montaj olduğu iddia edilen ses kayıtları için istifa eden dönemin Çevre Şehircilik Bakanı olan Erdoğan Bayraktar konuşmuş, dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Bayraktar, kendisi ile ilgili tüm tapelerin A'dan Z'ye doğru olduğunu söylemesi gündem yaratmıştı.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 17-25 Aralık soruşturmaları ile ilgili, "Benim dosyamda ne varsa, hepsi doğrudur” dedi.

Başbakan'ın istediği bakanla çalışmak, istediği bakanı görevden almak tabii hakkıdır sözleriyle hatırlanan Bayraktar “Fakat rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle ‘istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız’ şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum" sözleri de hafızalarda