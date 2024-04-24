Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz’ın ölümündeki detaylara Yeniçağ ulaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz’ın ölümündeki detaylara Yeniçağ ulaştı
Spordan sorumlu devlet eski bakanı, Trabzonspor eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın ölümüyle ilgili detaylara Yeniçağ ulaştı.

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YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Trabzonspor’un efsane eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş’taki evinde ölü olarak bulundu.

75 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken ölümle ilgili şüpheli bir durumun tespit edilemediği belirtildi.

Yılmaz’a yakın kaynakların Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e verdiği bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Yılmaz ayağındaki bir problem nedeniyle operasyon geçirmiş. Ancak Yılmaz’ın durumunun operasyon sonrası iyiye gittiği belirtildi.

Ölümünün bu operasyonla ilgili olup olmadığının ise Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemeyle belirleneceği aktarıldı.

Diğer taraftan bir başka kaynak ise Yılmaz'ın gece banyoda düştüğünü ve kafasını bir yerlere vurmuş olabileceğini iddia etti.

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