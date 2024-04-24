Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu. Flaş... Flaş...

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Evli ve 5 çocuk babası olan Yılmaz, Beşiktaş’taki evinde kızı tarafından ölü bulundu.

İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

21 Ekim 1948 doğumlu, İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini mezunu olan Mehmet Ali Yılmaz, Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, XIX. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı.

20 Kasım 1991 - 25 Haziran 1993 tarihleri arasında Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olan Yılmaz, futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Yılmaz, aynı zamanda Trabzonspor'a tesis kazandırmıştır.

Medya alanında da yatırımları bulunan Yılmaz, internet üzerinden yayın yapan "TVem" kanalı, Trabzon'da eskiden yayın yapan Zigana TV ve hâlâ yayın yapan Zigana FM, Karadeniz, Türk Sesi gibi medya kuruluşlarının sahibidir.

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Trabzonspor Kulübü, hayatını kaybeden Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası’nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü de yaşamını yitiren Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor eski bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Ali Yılmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Trabzonspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.