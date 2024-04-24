Mehmet Ali Yılmaz'ı Seren Serengil 2 gün önce Beşiktaş'taki evinde ziyaret etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mehmet Ali Yılmaz'ı Seren Serengil 2 gün önce Beşiktaş'taki evinde ziyaret etti
Spordan sorumlu eski devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz evinde yaşamını yitirdi. Yılmaz’ın Beşiktaş’taki evine Seren Serengil’in 2 gün önce gittiği ortaya çıktı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz bugün Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu.

Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenilirken spor camiası da bu haberle yıkıldı.

Magazinci Seren Serengil ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Serengil 2 gün önce Yılmaz’ı Beşiktaş’taki evinde ziyaret ettiğini söyledi. Ayrıca Serengil 2 gün önce çekildikleri fotoğrafı da paylaştı.

Serengil şunları yazdı:

Çok ama çok üzgünüm... Babamın en yakın dostuydu çocukluğum anılarımız elinde büyüdüm daha 2 gün önce biraz ağrıları vardı fizik tedavi görüyordu yanına gittik annemle salonun baş köşesine babamın plağını koymuş bizim için cok değerliydi. Bu sabah vefat etmiş... Milliyetçi ülkesini seven Karadeniz'in yetiştirdiği herkesin çok saygı duyduğu sevdiği bir insandı hâlâ inanamıyorum. Acım tarifsiz evlatlarına eşine sabır diliyorum.

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ÖLÜMÜNDEKİ DETAY

Öte yandan 75 yaşında yaşamını yitiren Yılmaz’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tolga Şahin’in edindiği bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Yılmaz ayağındaki bir problem nedeniyle operasyon geçirdi.

Yılmaz’ın durumunun operasyon sonrası iyiye gittiği de öğrenildi.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz 1948 doğumludur. Yılmaz, İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini mezunudur.

Yılmaz zamanında Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, XIX. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.

1991 ve 1993 yılları arasında Yılmaz, Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı oldu. Ayrıca Yılmaz medya alanında da yatırımılar yapmıştır.

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